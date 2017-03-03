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На месте обрушения тоннеля в Москве нашли еще одно тело

3 марта 2017, 13:52

Предварительная причина обрушения — нарушение правил производства работ.


Спасатели обнаружили тело второго рабочего, погибшего при обрушении конструкций с жидким бетоном в строящемся тоннеле в Новой Москве, заявил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Тоннель обрушился накануне днем на площади 40 квадратных метров на 23-м километре Калужского шоссе. Ширина конструкции — 20 метров, длина — 500 метров. Предварительная причина обрушения — нарушение правил производства работ.

Накануне сообщалось, что в результате аварии один человек погиб и трое пострадали. А сегодня спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, завершая разбор конструкций.

Фото: 360tv.ru

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