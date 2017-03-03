Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

UAZ Hunter станет праворульным

3 марта 2017, 13:52

Экспортный вариант внедорожника ульяновцы представят уже в 2018 году. Продавать его планируют сразу в девяти странах.


Информации о новом варианте классического ульяновского внедорожника сейчас немного, в частности неизвестно даже, с какими моторами будет экспортироваться автомобиль. Однако заводчане сообщили, где будут продаваться «хантеры», сообщает kolesa.kz.

Праворульный UAZ Hunter смогут купить жители Индонезии, Индии, Намибии, ЮАР, Ботсваны, Пакистана, Таиланда, Малайзии и Шри-Ланки. Правда, сделать это получится только в 2018 году.



Также недавно стало известно, что у «Патриота» вновь появится дизельный мотор. Он исчез из линейки осенью 2016 года. Старый двигатель не соответствует нормам Евро-5, а его модификация слишком затратна. По неподтверждённой информации сейчас речь идёт о покупке импортных моторов. Первый кандидат — это 2.2-литровый 120-сильный агрегат Mahindra, а второй — 122-сильный китайский дизельный мотор Yuchai.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...