UAZ Hunter станет праворульным

Экспортный вариант внедорожника ульяновцы представят уже в 2018 году. Продавать его планируют сразу в девяти странах.

Информации о новом варианте классического ульяновского внедорожника сейчас немного, в частности неизвестно даже, с какими моторами будет экспортироваться автомобиль. Однако заводчане сообщили, где будут продаваться «хантеры», сообщает kolesa.kz





Праворульный UAZ Hunter смогут купить жители Индонезии, Индии, Намибии, ЮАР, Ботсваны, Пакистана, Таиланда, Малайзии и Шри-Ланки. Правда, сделать это получится только в 2018 году.













Также недавно стало известно, что у «Патриота» вновь появится дизельный мотор. Он исчез из линейки осенью 2016 года. Старый двигатель не соответствует нормам Евро-5, а его модификация слишком затратна. По неподтверждённой информации сейчас речь идёт о покупке импортных моторов. Первый кандидат — это 2.2-литровый 120-сильный агрегат Mahindra, а второй — 122-сильный китайский дизельный мотор Yuchai.