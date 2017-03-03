Как и когда родителям получить направление в детский сад в Астане

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года было поручено развивать цифровые сервисы, в том числе в образовании и здравоохранении, разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан». Глава государства обратил внимание на повсеместное внедрение элементов Четвёртой промышленной революции: автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен «большими данными» и другие.

С 5 января 2017 года в Астане действовала в пилотном режиме система автоматической выдачи направлений, велась выдача электронных направлений в частные детские сады, в которых размещён государственный образовательный заказ.

С 10 апреля 2017 года в столице начнётся электронная выдача направлений в государственные детские сады посредством Подсистемы www.e.astana.kz.

Как сообщили в столичном управлении образования для этого до 1 апреля 2017 года получателям услуг необходимо:

1) получить электронно-цифровую подпись(для этого необходимо обратиться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» ЦОН); 2) осуществить регистрацию в Подсистеме www.e.astana.kzс помощью электронно-цифровой подписи заявителя (вход в личный кабинет);

3) в личном кабинете заявителя указать или откорректировать имеющиеся контактные данные (электронная почта, номер мобильного телефона, фактический адрес проживания для определения ближайшего детского сада). Контактные данные необходимы для осуществления оповещения (сообщение, уведомление) о том, что Ваша очередь подошла.

Направления будут выдаваться согласно очередности в действующие детские сады на имеющиеся свободные места.

Информация по наличию свободных мест:

Для детей 2015 года рождения 1240 свободных мест;

2014 г.р. - 2233 свободных мест;

2013 г.р. - 1340 свободных мест;

2012 г.р. - 1111 свободных мест;

2011 г.р. - 386 свободных мест.

Всего для распределения по городу Астана: 6310 свободных мест.