Утверждена новая форма решения о снятии с регистрационного учета по НДС

Приказом Министра финансов РК от 30 января 2017 года № 62 внесено изменение в приказ Министра финансов РК от 30 декабря 2008 года № 637 «О некоторых вопросах налогового и таможенного администрирования», согласно которому форма решения о снятии с регистрационного учета по НДС согласно приложению 42 изложена в новой редакции.

Изменение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 13 марта 2017 года.

Напомним, что снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа по форме, установленной уполномоченным органом, производится без уведомления налогоплательщика в случаях, установленных пунктами 4 и 5 статьи 571 Налогового кодекса.

Обращаем внимание, что согласно Закону РК от 27 февраля 2017 года № 49-VI с 1 мая 2017 года вводятся изменения в пункты 4 и 5 статьи 571 Налогового кодекса, согласно которым в пункте 4 исключается подпункт 7), то есть исключаются положения о снятии с регистрационного учета по НДС на основании решения налогового органа в случае отсутствия превышения размера оборота у лица, вставшего на регистрационный учет по НДС, в календарном году, в котором произведена такая постановка на регистрационный учет, установленного минимума оборота для обязательной постановки.

Наряду с этим, в пункте 4 статьи 571 подпункт 8) будет действовать в новой редакции, и кроме того, добавляется подпункт 9) согласно которым решение о снятии с регистрационного учета по НДС принимается налоговым органом в случаях:

8) если первый руководитель или единственный учредитель (участник) юридического лица, или индивидуальный предприниматель является:

недееспособным или ограниченно дееспособным и (или) безвестно отсутствующим физическим лицом;

умершим (объявленным умершим) в случае, если с момента смерти (объявления умершим) истекло шесть месяцев;

физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 192-1, 216, 217 и 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года;

физическим лицом, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям 216, 238, 240 и 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года;

физическим лицом, находящимся в розыске;

физическим лицом-иностранцем или лицом без гражданства, цель пребывания которого не связана с осуществлением трудовой деятельности в Республике Казахстан, либо разрешенный срок его пребывания на территории Республики Казахстан истек;

бездействующим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом;

первым руководителем или единственным учредителем (участником) бездействующего юридического лица;

9) признания налогоплательщика бездействующим в порядке, установленном статьей 579 настоящего Кодекса.

Также вводятся изменения в отношении определения сроков снятия с регистрационного учета по НДС, устанавливаемых пунктом 5 статьи 571 Налогового кодекса.

О других изменениях с 1 мая 2017 года в части постановки на регистрационный учет по НДС и снятия с учета можно ознакомиться здесь.