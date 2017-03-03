В частности, в соответствии с пунктом 3 статьи 121 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» и подпунктом 2-1) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», Договором о Евразийском экономическом союзе, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 года, в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 101 «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза», а также в целях приведения нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствие с новой редакцией единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза внесены изменения в:

Приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 279 «Об утверждении Правил предоставления тарифных льгот и Перечня товаров, в отношении которых предоставляются тарифные льготы» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11069, опубликованный 12 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:

Перечень товаров, в отношении которых предоставляются тарифные льготы, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции, согласно приложению 1 к приказу.

Также изменения внесены в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 февраля 2016 года № 81 «Об утверждении Перечня товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия и Правил расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары, выработанные из нефти» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13217, опубликованный 25 февраля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:

Перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции, согласно приложению 2 к приказу.

Приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.