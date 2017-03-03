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В Костанайской области исчезли три девочки-подростка

3 марта 2017, 14:03

Три 13-летних девочки из Лисаковска объявлены в розыск.


Информация о пропаже подростков опубликована в социальных сетях. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДВД области ее подтверждают. «Объявлен розыск пропавших девочек, во все городские и райотделы внутренних дел разосланы ориентировки», - сообщают в пресс-службе.

В соцсети обсуждается информация о том, что две подруги-школьницы отправились из Лисаковска в Костанай вчера утром, 2 марта, однако никаких сведений об их местонахождении нет уже несколько дней. Самостоятельные поиски родных оказались безуспешны. Одна из разыскиваемых одета в светло-зеленую куртку, серую шапку, носит пестрый шарф, имела при себе черный портфель. Другая девочка одета в розовую куртку и серую шапку. Сведений о приметах третьей девочки пока нет.

П. Плахотников
Фото с сайта Gorlovka.Today

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