Как наказать соседа, который прогревает машину под вашим окном - советы КАП МВД РК

В 2016 году по обращениям неравнодушных граждан на страницу КАП МВД в Фейсбуке привлечено к админответственности более 3 тыс нарушителей.

Официальный представитель КАП МВД РК Ирина Лукьянина на своей странице в Facebook предложила разобраться в вопросе, который сейчас волнует многих: можно ли наказать соседа, который прогревает машину под вашим окном , передает Zakon.kz





По словам И.Лукьяниной, в соответствии с ПДД РК (пункт 12.5.6) запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. Таким образом, если есть жалоба от жителей, что это создает им неудобство, такая стоянка под запретом в любом месте в населенном пункте. Что касается дворовых территорий, которые согласно п.17.4 ПДД приравнены к жилым зонам, то здесь и жалоба не требуется, так как в Правилах однозначно прописано, что в жилой зоне (а равно и на дворовых территориях) стоянка с работающим двигателем запрещена.





Она также привела несколько нюансов. "Нужно отличать понятия стоянки и остановки . Стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Кроме того, не считается стоянкой необходимость прекращения движения транспортного средства, обусловленная организацией дорожного движения (машина остановилась в пробке, на перекрестке, перед пешеходным переходом, чтобы уступить дорогу пешеходам и т.п.). Таким образом, если автотранспорт стоит более 5 минут с работающим двигателем в вашем дворе, при этом в это время не происходит посадки или высадка пассажиров, либо загрузка или разгрузка авто, то водитель нарушает требования п. 17.2.4 ПДД (если не во дворе, а в любом другом месте населенного пункта и вам это мешает - п12.5.6) и должен быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа 10 МРП (с т.597 ч.1 КОАП РК )". . Стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Кроме того, не считается стоянкой необходимость прекращения движения транспортного средства, обусловленная организацией дорожного движения (машина остановилась в пробке, на перекрестке, перед пешеходным переходом, чтобы уступить дорогу пешеходам и т.п.).





Что же делать, если вы столкнулись с таким нарушением? Как наказать водителя? Ведь нужны доказательства, что все это продолжается более 5 минут (см. выше пояснение почему).

"Как вариант, нужно зафиксировать нарушение на видео, продолжительностью более 5 минут, и вызвать наряд полиции по номеру 102.

Если же вы хотите, чтобы это было анонимно и разбирательство прошло без вашего участия, позаботьтесь о том, чтобы на видео были выставлены дата и время нарушения, чтобы нарушитель не сказал в свое оправдание, что все это произошло прошлой зимой, например, так как срок давности по административным правонарушениям составляет 2 месяца (для автоматического выставления даты и времени на фото и видео, достаточно скачать соответствующее приложение для своего смартфона). Видео можно загрузить на любой видеохостинг, а ссылку можно направить в полицию различными способами: через портал электронного правительства (нужна ЭЦП), сайт МВД или ДВД, а также на официальные аккаунты ДВД в социальных сетях или на страницу Комитета административной полиции МВД", - написал И.Лукьянина.





К слову, в прошлом году по обращениям неравнодушных граждан на страницу КАП МВД в Фейсбуке привлечено к административной ответственности более 3-х тысяч нарушителей.



