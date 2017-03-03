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Новости за сегодня

К.Мами: все конституционные принципы отправления правосудия сохраняются

 

Сегодня в ходе совместного заседания палат Парламента Председателю Верховного Суда К.Мами был задан вопрос об изменениях в статью 79 Конституции Республики Казахстан с акцентом на то, насколько это повлияет на обеспечение независимости судей.

Отвечая на данный вопрос, К.Мами подчеркнул, что такой подход в полной мере соответствует международной практике и стандартам стран ОЭСР, где требования к судьям закреплены на уровне соответствующих отраслевых законов.

Предлагаемые изменения в статью 79 Конституции страны устраняют излишнюю регламентацию по стажу и возрасту кандидатов в судьи. Они будут установлены Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

При этом в Основном законе страны сохраняются все нормы гарантирующие независимость и неприкосновенность судьи. Конституцией запрещается любое вмешательство в деятельность суда. Судьи при рассмотрении дела ни перед кем, ни подотчетны и руководствуются исключительно законом. То есть все важнейшие конституционные принципы отправления правосудия сохраняются.

 

3 марта 2017, 14:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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