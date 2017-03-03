Президент не сможет возражать решениям Конституционного совета

Об этом сообщил Адильбек Джаксыбеков рассказывая о предлагаемых поправках в Конституции РК.

Президент РК не сможет возражать решениям Конституционного совета. Об этом сегодня сообщил руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





«В целях усиления механизма конституционного контроля проектом закона исключается право Президента вносить возражения на решения Конституционного совета», - отметил Адильбек Джаксыбеков, рассказывая о предлагаемых поправках в Конституции РК на совместном заседании палат Парламента.





Он также сообщил, что в пункте 5 статьи 86 Конституции предлагается ввести требования, согласно которым полномочия маслихатов прекращаются досрочно Президентом Республики после консультации с Премьер-Министром и председателями палат Парламента.





«Порядок назначения или избрания на должности, а также освобождения от должности акимов, за исключением акимов областей и городов Астана и Алматы, предлагается определять законом, а не актом Главы государства, как это было ранее», - добавил Адильбек Джаксыбеков.





Серик Сабеков