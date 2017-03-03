Подозреваемый в расчленении костанайца признался еще в одном убийстве

Он сам сообщил о том, где спрятал тело.

Задержанный по подозрению в совершении преступления молодой человек, указал полиции местонахождение останков человека, который уже несколько лет числился пропавшим без вести, сообщает Аlau.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области.





3 марта в Костанае прощались с Александром Самсоновым. Как рассказала мать молодого человека Ольга Успенская, на днях из Астаны пришли результаты проведённой молекулярно- гинетической экспертизы, которые подтвердили, что найденные в окрестностях города останки, принадлежат именно её сыну. И только после этого, родные смогли провести все ритуальные мероприятия.





По данным полиции, в ходе проведения следственных мероприятий, подозреваемый признался в совершении ещё одного убийства, и сам сообщил о том, где спрятал тело. Сотрудники ДВД рассказали, что личность человека, которому принадлежат останки, установлена. Он с 2013-ого года находился в розыске, как пропавший без вести.



