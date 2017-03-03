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Подозреваемый в расчленении костанайца признался еще в одном убийстве

3 марта 2017, 14:18

Он сам сообщил о том, где спрятал тело.


Задержанный по подозрению в совершении преступления молодой человек, указал полиции местонахождение останков человека, который уже несколько лет числился пропавшим без вести, сообщает Аlau.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области.

3 марта в Костанае прощались с Александром Самсоновым. Как рассказала мать молодого человека Ольга Успенская, на днях из Астаны пришли результаты проведённой молекулярно- гинетической экспертизы, которые подтвердили, что найденные в окрестностях города останки, принадлежат именно её сыну. И только после этого, родные смогли провести все ритуальные мероприятия.

По данным полиции, в ходе проведения следственных мероприятий, подозреваемый признался в совершении ещё одного убийства, и сам сообщил о том, где спрятал тело. Сотрудники ДВД рассказали, что личность человека, которому принадлежат останки, установлена. Он с 2013-ого года находился в розыске, как пропавший без вести.

Напомним, Александр Самсонов исчез в сентябре 2016-ого года, после того, как ушёл на встречу со своим школьным приятелем. Его поиски заняли несколько месяцев. Только 13 января этого года, при попытке покинуть пределы РК был задержан гражданин 1990-ого года рождения. Он был доставлен в ДВД Костанайской области, где, в ходе допроса, он признался в совершении убийства.

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