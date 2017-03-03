Охранник Белого дома получил 10 лет за секс-чат с подростком

На его приманку попались по меньшей мере девять мальчиков.

Охранявший Белый дом офицер Секретной службы США Ли Роберт Мур был признан виновным в интимной переписке с несовершеннолетним и приговорен к 10 годам тюрьмы.





Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ARS Technica, передает Лента.ру





Мужчина знакомился со школьниками через фейковую страницу в соцсети и посылал им откровенные фотографии, а те в ответ отправляли свои интимные снимки. На приманку Ле попались по меньшей мере девять мальчиков.





Следствию удалось установить, что в 2015 году на сайте Meet24 Мур познакомился с выдававшим себя за 14-летнюю девочку офицером полиции штата Делавэр и начал общаться с ним в мессенджере Kik. Он вел с со стражем порядка интимную переписку и отправлял ему непристойные снимки. Позже полицейские задержали подозреваемого.



