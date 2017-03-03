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12-летняя девочка повесилась в Рудном

3 марта 2017, 14:21

По предварительным данным, причиной самоубийства школьницы стали не опасные психологические игры в социальных сетях, а неразделенная любовь.


В Рудном покончил с собой еще один подросток. Стало известно, что трагедия произошла 2 марта. Известно, что 12-летняя девочка училась в 7 классе школы-лицея №4, занималась в секции хоккея, сообщает ИА Город.

Сегодня в школе подтвердили факт суицида их ученицы.

По предварительным данным, причиной самоубийства школьницы стали не опасные психологические игры в социальных сетях, а неразделенная любовь.

Официальную информацию по факту суицида школьницы в городском отделе образования пока получить не удалось.

Фото: news.sarbc.ru

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