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В сети появилось видео задержания группы лиц в Актау

3 марта 2017, 14:28

Запись прокомментировали представители пресс-службы ДВД Мангистауской области.


Момент задержания неизвестных сотрудниками полиции снял житель Актау. На кадрах видно, как полицейские на трех патрульных машинах задерживают группу лиц.


Инцидент, как сообщил автор ролика, произошел 28 февраля примерно в 02:00 в 22 микрорайоне Актау.

Представители пресс-службы ДВД Мангистауской области сообщили, что звонок в дежурную часть центра оперативного управления поступил в 02:31. Звонивший сообщил о драке в 22 микрорайоне перед магазином «Актау».

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали двоих граждан 1989 и 1991 года рождения. После чего их доставили в УВД. В ходе проверки установлено, что 28-летний мужчина поссорился со своим знакомым. Претензий друг к другу они не имеют, заявлений не поступало. В отношении гражданина 1989 года рождения составлен административный протокол по части 1 статьи 440 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК", - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Источник: Lada.kz
Видео очевидцев

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