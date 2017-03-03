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Skoda Fabia получила мотор объемом 1,0 литра

3 марта 2017, 14:31

Премьера Skoda Fabia 1.0 TSI состоится 7 марта на автосалоне в Женеве.


Компания Skoda обновила моторную гамму хетчбэка и универсала Fabia третьего поколения. На смену 1,2-литровой четверке пришел трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 литра – ранее этот агрегат стал доступен для Octavia и Rapid.



Для «Фабии» новый двигатель представлен в двух вариантах: базовый выдает 95 л.с. и 160 Нм, старший – 110 л.с. и 200 Нм. По сравнению с устаревшей четверкой трехцилиндровый мотор весит на 10 кг легче и расходует на 6% меньше топлива. Также он немного улучшает динамику и увеличивает максимальную скорость.

Премьера Skoda Fabia 1.0 TSI состоится 7 марта на автосалоне в Женеве. На российском рынке модели этого семейства больше не продаются. Octavia и Rapid у нас доступны, но трехцилиндровый двигатель для них не предлагается.

Текст: Александр Орехов
Фото: Skoda

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