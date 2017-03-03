В ВКО любовный треугольник обернулся тройным убийством

В одном из сел Глубоковского района мужчина, которому гражданская жена изменяла на протяжении нескольких лет, убил топором соперника и его мать с сожителем. Молодой человек приговором суда отправится отбывать пожизненное заключение, сообщает YK-news.kz





В 2013 году 27-летний Иван (все имена изменены) начал жить в гражданском браке с Галиной. Через некоторое время молодая женщина решила покинуть своего мужа и ушла к его родственнику. Немного погодя она вернулась к Ване, объяснив это тем, что новый возлюбленный плохо к ней относился. Однако, как оказалось, Галина не выкинула из головы кавалера. На протяжении нескольких лет молодая женщина, живя с Иваном, регулярно встречалась с любовником.





После одной из таких встреч обманутый супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил топор и отправился в дом к сопернику. Там он зарубил любовника, его мать и ее сожителя. Все погибли от множественных ударов топором по голове. Как потом рассказал в суде, он хотел лишить жизни только своего соперника, но обезумел от ярости и убил еще двоих человек. Однако пояснил, что держал зуб и на мать своего родственника: якобы женщина неоднократно подкалывала Ивана по поводу того, что он не смог удержать свою женщину.





Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ВКО приговорил ревнивца к пожизненному заключению. Также суд назначил Ивану принудительное лечение от алкоголизма в местах лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.



