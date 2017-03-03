Банк ВТБ (Казахстан) планирует двукратный рост кредитного портфеля

Банк сделает акценты на поддержке малого и среднего предпринимательства, активизации работы с крупным инвестиционным бизнесом и внедрении обновленных продуктов и услуг для розничных клиентов.

Группа ВТБ видит огромный потенциал казахстанской экономики и рынка, и намерена усиливать свое присутствие в республике. Банк ВТБ (Казахстан) принял новую стратегию развития на 2017 – 2019 года, которая предполагает использование новых подходов к ведению бизнеса и рост ключевых показателей.





- На сегодняшний день регуляторный капитал Банка ВТБ (Казахстан) превышает нормативы Национального банка РК в 4 раза и позволяет увеличить объемы бизнеса в 2 раза. «Запас ликвидности» банка превышает требуемые нормы в 10 раз. По данным S&P Global Ratings у ВТБ (Казахстан) самый высокий кредитный рейтинг среди всех БВУ Казахстана. Кроме того, заканчивая прошлый год, мы приняли важное решение об оздоровлении кредитного портфеля. Благодаря чему, новый этап своего развития банк начинает обновленным, очищенным от проблемных активов, - говорит Председатель Правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.





Стратегией на 2017-2019 годы заложен рост кредитного портфеля банка в 2 раза и улучшение рентабельности бизнеса. Банк сделает акценты на поддержке малого и среднего предпринимательства, активизации работы с крупным инвестиционным бизнесом и внедрении обновленных продуктов и услуг для розничных клиентов. Банк ВТБ (Казахстан) продолжит гармоничное развитие как универсальный банк, сохраняя баланс бизнес-линий между крупным инвестиционным бизнесом – 20%, средним бизнесом – 40% и розничным бизнесом – 40%.





Говоря о новых подходах, Председатель Правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло отметил, что в 2016 году банк на 80% обновил управленческий персонал – все ключевые бизнес линии получили новых руководителей, важнейшая компетенция которых - профессионализм.



