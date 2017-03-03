|
Утверждены Инструкции по представлению банками второго уровня сведений для формирования обзора финансового сектора
|
Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 316 «Об утверждении Инструкции по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора» (не введено в действие)
|
В соответствии с подпунктом 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», и в целях составления обзора финансового сектора Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан :Инструкцию по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора.
В частности, инструкции используются следующие секторы экономики и их кодификация:
1) сектор органов государственного управления:
«1» Центральное Правительство;
«2» региональные и местные органы управления;
2) сектор финансовых организаций:
«3» Центральные (национальные) банки;
«4» другие депозитные организации;
«5» другие финансовые организации;
3) сектор нефинансовых организаций:
«6» государственные нефинансовые организации;
«7» негосударственные нефинансовые организации;
4) сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства:
«8» некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;
5) сектор домашних хозяйств:
«9» домашние хозяйства.
Каждая отдельная институциональная единица относится целиком к одному сектору экономики согласно своему основному виду деятельности. Принцип классификации институциональных единиц состоит в распределении их по секторам экономики в соответствии с основным видом осуществляемой ими деятельности.
Каждый сектор имеет экономические характеристики, отличающие его от других секторов.
Постановление вводится в действие по истечении пятнадцати календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.