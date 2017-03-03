В соответствии с подпунктом 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», и в целях составления обзора финансового сектора Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан :Инструкцию по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора.

В частности, инструкции используются следующие секторы экономики и их кодификация:

1) сектор органов государственного управления:

«1» Центральное Правительство;

«2» региональные и местные органы управления;

2) сектор финансовых организаций:

«3» Центральные (национальные) банки;

«4» другие депозитные организации;

«5» другие финансовые организации;

3) сектор нефинансовых организаций:

«6» государственные нефинансовые организации;

«7» негосударственные нефинансовые организации;

4) сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства:

«8» некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

5) сектор домашних хозяйств:

«9» домашние хозяйства.

Каждая отдельная институциональная единица относится целиком к одному сектору экономики согласно своему основному виду деятельности. Принцип классификации институциональных единиц состоит в распределении их по секторам экономики в соответствии с основным видом осуществляемой ими деятельности.

Каждый сектор имеет экономические характеристики, отличающие его от других секторов.

Постановление вводится в действие по истечении пятнадцати календарных дней после дня его первого официального опубликования.