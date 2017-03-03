Кличко припарковал автомобиль голыми руками
3 марта 2017, 14:42
Случайный свидетель этого отметил, что мэру хватило на это силы всего одной руки.
Мэр Киева и бывший боксёр Виталий Кличко вновь всех удивил. Однако на этот раз не своими необычными высказываниями, а физической подготовкой. Житель Киева снял на видео, как глава города, держа одной рукой телефон, другой толкает автомобиль к обочине, передает life.ru.
Случайный свидетель этого отметил, что мэру хватило на это силы всего одной руки.
«Владимир Кличко чистит улицы от припаркованных в неположенном месте машин собственноручно. Кличко настолько сильный, что может толкать машину и одновременно говорить по телефону», —шутит автор ролика.
В предыдущий раз Кличко удивил своей оценкой инцидента с разрушившимся в Киеве Шулявским мостом. Мэр заявил, что тот просто «устал от времени».
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