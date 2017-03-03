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Новости за сегодня

Ахметбеков: Конституционная реформа позволит партиям реализовать свои платформы

 

Благодаря конституционной реформе парламентские партии смогут реализовать свои платформы через Правительство. Об этом сообщил депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков на совместном заседании палат Парламента, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря конституционной реформе роль Парламента усилится. А также повысится ответственность Правительства. Усиление роли Парламента произойдет за счет подотчетности Правительства Парламенту. В связи с этим, парламентская партия, набравшая больше всего голосов, получит возможность реализовать свою платформу через Правительство. Увеличатся возможности для Парламента контролировать работу Правительства», - сказал Ахметбеков.

Таким образом, по его словам, через парламентскую партию, за которую голосовали граждане, народ сможет реализовать свою власть. Кроме того, благодаря конституционной реформе произойдет сближение народа и власти. То есть, власть народа усилится и это будет результатом усиления роли Парламента.

 

Мейрамбек Байгарин

 

3 марта 2017, 14:37
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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