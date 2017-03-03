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Новости за сегодня

Президент не сможет возражать решениям Конституционного совета

 

Президент РК не сможет возражать решениям Конституционного совета. Об этом сегодня сообщил руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях усиления механизма конституционного контроля проектом закона исключается право Президента вносить возражения на решения Конституционного совета», - отметил Адильбек Джаксыбеков, рассказывая о предлагаемых поправках в Конституции РК на совместном заседании палат Парламента.

Он также сообщил, что в пункте 5 статьи 86 Конституции предлагается ввести требования, согласно которым полномочия маслихатов прекращаются досрочно Президентом Республики после консультации с Премьер-Министром и председателями палат Парламента.

«Порядок назначения или избрания на должности, а также освобождения от должности акимов, за исключением акимов областей и городов Астана и Алматы, предлагается определять законом, а не актом Главы государства, как это было ранее», - добавил Адильбек Джаксыбеков.

 

Серик Сабеков

 

3 марта 2017, 14:46
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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