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В Конституцию РК предложили внести обязательное наличие высшего образования у президента

3 марта 2017, 14:51

«Есть конкретное предложение внести в Конституцию в число основных требований к кандидату в президенты обязательное наличие высшего образования» - мажилисмен.


По словам депутата Мажилиса Парламента РК Бактыкожи Измухамбетова, «можно сказать, что это исключит возможные казусы в будущем», передает корреспондент Zakon.kz.

«В ходе обсуждений обращений Послания Елбасы общественность высказала свои пожелания и предложения. Одна из которых касается основных требований к кандидату в Президенты Республики Казахстан», - сказал депутат.

По его словам, немыслимо, что в статье 41 Конституции РК среди квалификационных требований кандидата на должность президента страны отсутствует требование о наличии высшего образования.

«Даже для самой низовой ступени государственной службы предусмотрено наличие высшего образования, а к кандидатам президента, управляющей страной, отсутствует. Поэтому, есть конкретное предложение внести в Конституцию в число основных требований к кандидату в президенты обязательное наличие высшего образования. Можно сказать, что это исключит возможные казусы в будущем», - подчеркнул Б. Измухамбетов.

Напомним, сегодня проходит совместное заседание палат Парламента РК, на котором рассматривается в первом чтении законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

Ксения Давыдова, Астана
Фото © Sputnik

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