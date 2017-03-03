В Конституцию РК предложили внести обязательное наличие высшего образования у президента

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Бактыкожи Измухамбетова, «можно сказать, что это исключит возможные казусы в будущем», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В ходе обсуждений обращений Послания Елбасы общественность высказала свои пожелания и предложения. Одна из которых касается основных требований к кандидату в Президенты Республики Казахстан», - сказал депутат.





По его словам, немыслимо, что в статье 41 Конституции РК среди квалификационных требований кандидата на должность президента страны отсутствует требование о наличии высшего образования.





«Даже для самой низовой ступени государственной службы предусмотрено наличие высшего образования, а к кандидатам президента, управляющей страной, отсутствует. Поэтому, есть конкретное предложение внести в Конституцию в число основных требований к кандидату в президенты обязательное наличие высшего образования. Можно сказать, что это исключит возможные казусы в будущем», - подчеркнул Б. Измухамбетов.





Напомним, сегодня проходит совместное заседание палат Парламента РК, на котором рассматривается в первом чтении законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».



