Давид Лемьё - Стивенсу: Let's go, лох! Посмотрим, какой ты в ринге крутой

Кто из них на самом деле круче, боксеры смогут выяснить в ринге уже 11 марта. Бой пройдет в Вероне (США).

Канадский экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе Давид Лемье (36-3, 32 КО) и бывший претендент из США Кертис Стивенс (29-5, 21 КО) продолжают обмениваться весьма резкими заявлениями, передает передает vringe.com.





Все началось с того, что Стивенс посоветовал Лемье захватить с собой на бой нашатырь, так как доктору придется "отдирать твою задницу от пола".





Лемье в ответ не остался в долгу: "Я намерен смять и уничтожить Кертиса. Тренировки прошли замечательно, я готов к битве. Так что let's go, лох! Посмотрим, какой ты в ринге крутой".





Ответа тоже долго ждать не пришлось.





"Добрый бой будет. Собираюсь пару раундов побоксировать, а затем месить его оставшееся время. Лемье привык переть вперед, так что моей задачей будет не дать ему это сделать, и теснить его. Неважно, что он задумал, я приспособлюсь и выиграю. Нокаутом или нет - дело такое...", - сказал Стивенс.





Кто из них на самом деле круче, боксеры смогут выяснить в ринге уже 11 марта. Бой пройдет в Вероне (США).