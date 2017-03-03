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Новости за сегодня

Право на мораторий у президента сохранится

 

Во время обсуждения в первом чтении проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» депутаты задали ряд вопросов главе рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, депутат мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии «Ак жол» в Мажилисе Азат Перуашев задал вопрос относительно того, останется ли у Президента РК право вводить моратории.

«Действующая Конституция давала право президенту издавать законы или указы, имеющие силу закона. Проект поправок пункт 2 статьи 45 Конституции предлагает исключение этого права. Но между тем известно, что за годы независимости Президент трижды вводил моратории, которые в период кризисов существенно поддержали предпринимателей, некоторых из них спасали даже от разорения», - сказал парламентарий.

«У бизнеса сегодня есть определенные сомнения. Сохранится ли возможность президента объявлять мораторий? И на основании каких норм?», - задал А. Перуашев свои вопросы руководителю рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти Адильбеку Джаксыбекову.

В свою очередь А. Джаксыбеков отметил, что такое право у Президента РК сохраняется.

«Согласно Конституции статьи 45, пункта 1, Президент республики на основе его исполнения, Конституции и законов издает Указы и распоряжения, имеющую обязательную силу на всей территории страны. И все упомянутые вами моратории именно устанавливаются такими Указами. Это право у Президента сохраняется», - заключил он.

 

Ксения Давыдова

 

3 марта 2017, 14:59
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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