Можно ли наказать соседа, который прогревает машину под вашим окном?

Давайте разберемся.

В соответствии с ПДД РК (пункт 12.5.6) запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям. Таким образом, если есть жалоба от жителей, что это создает им неудобство, такая стоянка под запретом в любом месте в населенном пункте.

Что касается дворовых территорий, которые согласно п.17.4 ПДД приравнены к жилым зонам, то здесь и жалоба не требуется, так как в Правилах однозначно прописано, что в жилой зоне (а равно и на дворовых территориях) стоянка с работающим двигателем запрещена.

А теперь несколько нюансов. Нужно отличать понятия стоянки и остановки. Стоянка - это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Кроме того, не считается стоянкой необходимость прекращения движения транспортного средства, обусловленная организацией дорожного движения (машина остановилась в пробке, на перекрестке, перед пешеходным переходом, чтобы уступить дорогу пешеходам и т.п.).

Таким образом, если автотранспорт стоит более 5 минут с работающим двигателем в вашем дворе, при этом в это время не происходит посадки или высадка пассажиров, либо загрузка или разгрузка авто, то водитель нарушает требования п. 17.2.4 ПДД (если не во дворе, а в любом другом месте населенного пункта и вам это мешает - п12.5.6) и должен быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа 10 МРП (ст.597 ч.1 КОАП РК).

Что же делать, если вы столкнулись с таким нарушением? Как наказать водителя? Ведь нужны доказательства, что все это продолжается более 5-ти минут (см. выше пояснение почему). Как вариант, нужно зафиксировать нарушение на видео, продолжительностью более 5-ти минут, и вызвать наряд полиции по номеру 102.

Если же вы хотите, чтобы это было анонимно и разбирательство прошло без вашего участия, позаботьтесь о том, чтобы на видео были выставлены дата и время нарушения, чтобы нарушитель не сказал в свое оправдание, что все это произошло прошлой зимой, например, так как срок давности по административным правонарушениям составляет 2 месяца (для автоматического выставления даты и времени на фото и видео, достаточно скачать соответствующее приложение для своего смартфона). Видео можно загрузить на любой видеохостинг, а ссылку можно направить в полицию различными способами: через портал электронного правительства (нужна ЭЦП), сайт МВД или ДВД, а также на официальные аккаунты ДВД в социальных сетях или к нам на страницу Комитета административной полиции МВД https://www.facebook.com/kap.mvd.rk/

К слову, в прошлом году по обращениям неравнодушных граждан на страницу КАП МВД в Фейсбуке привлечено к административной ответственности более 3-х тысяч нарушителей.

Действуйте!

Ирина Лукьянина