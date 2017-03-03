В Зимбабве жертвами наводнения стали около 250 человек за три месяца
3 марта 2017, 15:14
Местные власти объявили национальную катастрофу.
Около 250 человек за последние три месяца погибли в Зимбабве в результате наводнений, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным местных властей, всего в результате наводнений с декабря прошлого года погибли 246 человек, 128 пострадали и около двух тысяч человек остались без крова.
Местные власти объявили национальную катастрофу в связи с наводнениями и обратились к международным донорам за помощью в размере 100 миллионов долларов.
Фото: gismeteo.ua
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