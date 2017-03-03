Умер обладатель «Золотого мяча» 1958 года Раймон Копа

Бывший французский футболист, обладатель «Золотого мяча» 1958 года Раймон Копа скончался в возрасте 85 лет, сообщает AFP. Копа также является бронзовым призёром чемпионата мира 1958 года.





Кроме того, Копа является обладателем «Серебряного мяча» второго футболиста Европы 1959 года, обладателем «Бронзового мяча» третьего футболиста Европы 1956, 1957 годов.





За свою карьеру выступал за такие клубы, как «Анжерс», «Стад де Реймс» и «Реал». Награждён орденом Почетного легиона (французский национальный орден, учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов).







