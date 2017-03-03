Электрический Corvette установил рекорд скорости

Чтобы попасть в число счастливых обладателей, необходимо внести предоплату в 250 тысяч долларов, причем это лишь треть полной цены.

Genovation Cars в очередной раз побила собственный рекорд скорости для электромобилей с допуском на дороги общего пользования. Американская фирма разогнала свой спорткар GXE до 209 миль в час (336,4 км). Заезд по традиции провели на взлетной полосе Космического центра Кеннеди. Результат зафиксировал и подтвердил независимый эксперт – ассоциация International Mile Racing Association (IMRA).





Предыдущий рекорд – 330,8 км/ч – Genovation GXE установил прошлым летом. На сегодняшний день это единственный гражданский электромобиль с максимальной скоростью свыше 200 миль в час (322 км/ч). Так, даже у топовой Tesla Model S P100D с режимом Ludicrous Plus установлен электронный «ошейник» на отметке в 155 миль в час (250 км/ч).





Нынешний GXE (от Genovation Extreme Electric) сделан из Corvette Z06 предыдущего поколения (C6) и не отличается от него визуально. В движение машину приводят два электромотора суммарной мощностью в 700 л.с., питающиеся от батареи на 44 киловатт-часа. Полного заряда хватает на 241 км – неплохо, если вы собираетесь использовать эту машину в основном на треке.





Прошлой осенью Genovation Cars открыла прием заказов на GXE следующего поколения, который построят на базе нового Corvette Grand Sport. Электрический спорткар получит силовую установку с отдачей свыше 660 л.с. и 813 Нм, конструкцию из инновационных композитных материалов и максимально низкий центр тяжести и сохранит идеальное распределение массы по осям. Всего будет выпущено 75 таких электромобилей, каждый – по индивидуальному заказу. Чтобы попасть в число счастливых обладателей, необходимо внести предоплату в 250 тысяч долларов, причем это лишь треть полной цены. Первые покупатели получат свои машины в конце 2019 года.







