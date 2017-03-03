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Новости за сегодня

Депутат предложила прописать в Конституции стремление к конфессиональному согласию

 

На совместном заседании палат Парламента при обсуждении в первом чтении законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» депутат Мажилиса Наталья Жумадильдаева предложила внести в Конституцию РК норму о том, чтобы признавать неконституционными любые действия, способные нарушить не только межнациональное, но и межконфессиональное согласие, передает корреспондент Zakon.kz.

«Обсуждаемая конституционная реформа также усиливает роль и ответственность политических партий, которые будут претендовать на место в Парламенте.

Конституционные изменения повышают ответственность всех депутатских объединений в вопросах формирования Правительства, определения его структуры и состава.

Депутаты от Ассамблеи народа Казахстана также осознают свою возрастающую роль и ответственность по обеспечению общественного согласия и единства», - сказал она.

При этом парламентарий отметила, что сегодня в Казахстане сформирована уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия.

«Казахстанская модель мира и согласия, получившая положительную оценку мирового сообщества, должна быть незыблемой. Мы должны сохранить наше достояние. Мир и согласие важны всегда, но они приобретают особое значение именно в ходе осуществления судьбоносных перемен. Мы, депутаты, считаем, что сохранение и развитие межнационального и межконфессионального согласия должно быть одним из основных принципов Конституции», - уточнила Н. Жумадильдаева.

Депутат пояснила, что поддерживает необходимость конституционных гарантий защиты и сохранения не только межнационального, но и межконфессионального согласия.

«В этой связи, мы, депутаты от Ассамблеи народа Казахстана, выдвигаем предложение в пункт 2 статьи 39 Конституции Республики Казахстан: признавать неконституционными любые действия, способные нарушить не только межнациональное, но и межконфессиональное согласие», - подчеркнула мажилисвумен.

По ее словам, как справедливо подчеркнул Глава государства - «путь нашей независимости - это путь ответственности всех ста сорока этносов за судьбу общей Родины». Более того, Ассамблея народа Казахстана убеждена, что это должно быть ответственностью и всех 18 конфессий.

«Поэтому мы вносим предложение о конституционном закреплении позиции по межконфессиональному согласию. Уважаемые коллеги! Просим подержать нашу инициативу. Мы также поддерживаем предложения наших коллег о внесении изменений в пункт 2 статьи 41 Конституции о необходимости наличия высшего образования у кандидата в Президенты РК», - заключила парламентарий.

 

Ксения Давыдова

 

3 марта 2017, 15:27
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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