В Алматинской области нетрезвый мужчина погиб в трансформаторной будке
3 марта 2017, 15:39
Тело 58-летнего мужчины обнаружили местные электрики, вызванные по поводу отключения электричества.
В Алматинской области пьяного мужчину, забравшегося в трансформаторную будку, убило электротоком.
Инцидент произошел в селе Достык Алакольского района 2 марта. Тело 58-летнего мужчины обнаружили местные электрики, вызванные по поводу отключения электричества.
Факт зарегистрирован как несчастный случай. Полицейские, осмотревшие место происшествия и опросившие местных жителей, склоняются к версии, что находившийся в алкогольном опьянении мужчина, взломав навесной замок, забрался в трансформаторную будку, чтобы укрыться от ветра.
Источник: Sputnik Казахстан.
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