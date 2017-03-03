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В Алматинской области нетрезвый мужчина погиб в трансформаторной будке

3 марта 2017, 15:39

Тело 58-летнего мужчины обнаружили местные электрики, вызванные по поводу отключения электричества.


В Алматинской области пьяного мужчину, забравшегося в трансформаторную будку, убило электротоком.

Инцидент произошел в селе Достык Алакольского района 2 марта. Тело 58-летнего мужчины обнаружили местные электрики, вызванные по поводу отключения электричества.

Факт зарегистрирован как несчастный случай. Полицейские, осмотревшие место происшествия и опросившие местных жителей, склоняются к версии, что находившийся в алкогольном опьянении мужчина, взломав навесной замок, забрался в трансформаторную будку, чтобы укрыться от ветра.

Источник: Sputnik Казахстан.

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