С июля 2017 года доменные имена в зонах.RU и.РФ существенно вырастут в цене

Координационный центр национального домена сети интернет объявил, что цена на регистрацию имени в доменах.RU/.РФ существенно подорожает

На очередном заседании Совета КЦ доменов.RU/.РФ, состоявшемся буквально на днях, директор Координационного Центра Андрей Воробьёв представил Совету бюджет организации, который подразумевает поднятие цены на регистрацию, продление и передачу поддержки доменного имени в доменах.RU и.РФ на 50 рублей: с 70 (цена на сегодня) до 120 рублей без учета НДС. Совет рассмотрел и принял данный бюджет.

Таким образом, с июля 2017 года возрастет стоимость регистрации, продления и передачи поддержки доменных имен в доменах.RU и.РФ. Это повышение не стало неожиданностью для большинства участников рынка - о необходимости повышения цен в российских доменных зонах говорили уже давно, начиная с 2012 года. Напомним, что стоимость регистрации и продления доменных имен в домене.RU оставалась неизменной на протяжении почти 10 лет - она не менялась с 2007 года. Цена на регистрацию и продление доменных имен в домене.РФ в 2011 году также была установлена равной стоимости аналогичных услуг в домене.RU.

Ранее Координационный центр провел исследование, которое показало, что серьезного уменьшения количества зарегистрированных доменов опасаться не стоит. Повышение цен скажется в основном на небольших регистраторах, которые работают в низкомаржинальной нише и обслуживают доменных инвесторов. Члены Совета КЦ из числа регистраторского сообщества отметили, что повышение цены даст возможность улучшить условия работы регистраторов и проводить широкие маркетинговые программы для продвижения российских национальных доменов.RU и.РФ, модернизировать техническую инфраструктуру и развивать систему регистрации. По итогам 2015 г. выручка ТЦИ составила 450 млн руб., КЦ — 140 млн руб. По данным статистического сервиса StatDom, в зоне.RU сейчас 5,4 млн доменов, в зоне.РФ — 895 тыс.

Директор КЦ Андрей Воробьев рассказал о том, как будет осуществляться контроль ценообразования регистраторов:

«Мы совместно с РОЦИТ запускаем сейчас механизм общественного контроля за ценами на регистрацию, продление и передачу поддержки доменных имен. Для нас очень важно сделать так, чтобы наши регистраторы, которые за последние годы повысили цены для розничных покупателей в два раза, не стали перекладывать это незначительное по сравнению с конечной ценой повышение на своих клиентов».

Один из крупных участников доменов рынка не разделяет оптимистично прогнозов Совета КЦ и прогнозирует стагнацию российских доменных зон. По его оценкам, число доменов в зоне.Ru сократится на 30-40%, в зоне.РФ — на 70%. SEO (специалисты по поисковой оптимизации) будут массово избавляться от доменов в российских зонах, домейнеры (владельцы большого числа доменов) избавятся от каждого третьего домена: «Когда-то в зоне.Ru был 1 млн доменов, КЦ получал с них 70 млн руб. в год. Сейчас в зонах.Ru и.РФ около 6 млн доменов, то есть в год получается гораздо большая сумма — 420 млн руб. Однако, вместо того, чтобы снижать цены вместе с ростом доменных зон, КЦ, наоборот, их повышает».

По мнению доменного инвестора Павла Гросс-Днепрова, поднятие цены может серьезно сказаться на профессиональных игроках рынка — то есть на тех, кто покупает домены с целью перепродажи: «Мой прогноз — освобождение в обеих зонах около 1-1,2 млн доменов. КЦ ничего не делает в последнее время такого, что поддерживало бы зоны. Никаких мероприятий. Только на РИФе маленькую секцию».

По итогам 2016 года домен.RU попал в десятку лидеров мирового рейтинга, заняв девятое место. Наиболее популярной в мире доменной зоной является.com, в частности, к ней относятся три самых популярных в мире ресурса: поисковая система Google, социальная сеть Facebook и видеохостинг YouTube. Далее идут домены.net,.de,.uk,.org.