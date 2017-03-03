В Испании 120 гостей сбежали из ресторана, не оплатив счет

При заказе ими были оставлены фальшивые имена.

Большая группа уроженцев Восточной Европы, заказавшая банкет в ресторане в Испании, сбежала из заведения в конце мероприятия, оставив неоплаченным счет в 2000 евро , пишет , пишет Вести.ру со ссылкой на Leonoticias.





120 гостей из Румынии, отмечавших 27 февраля в ресторане отеля "Кармен" в городе Бембибре провинции Леон крещение двоих детей, успели съесть закуски, основное блюдо и употребить тридцать бутылок крепкого алкоголя.





Однако прямо перед подачей десерта посетители сперва притворились, что хотят потанцевать, а потом толпой выбежали из заведения, расселись по машинам и исчезли.





Владелец заведения Антонио Родригес рассказал журналистам, что гости покинули ресторан явно по предварительному сговору буквально в течение минуты, и никто из официантов не смог их остановить. Перед банкетом был внесен депозит в 900 евро, однако остальная часть счета, составляющая 2000 евро, так и осталась неоплаченной. Полиция ведет расследование, однако Родригес полагает, что шансы на обнаружение злоумышленников невелики.





Гости не являются местными жителями, а при заказе ими были оставлены фальшивые имена. Номеров автомобилей, на которых уехала компания, запомнить тоже не удалось.



