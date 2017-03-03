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Новости за сегодня

В Конституцию РК предложили внести обязательное наличие высшего образования у президента

 

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Бактыкожи Измухамбетова, «можно сказать, что это исключит возможные казусы в будущем», передает корреспондент Zakon.kz.

«В ходе обсуждений обращений Послания Елбасы общественность высказала свои пожелания и предложения. Одна из которых касается основных требований к кандидату в Президенты Республики Казахстан», - сказал депутат.

По его словам, немыслимо, что в статье 41 Конституции РК среди квалификационных требований кандидата на должность президента страны отсутствует требование о наличии высшего образования.

«Даже для самой низовой ступени государственной службы предусмотрено наличие высшего образования, а к кандидатам президента, управляющей страной, отсутствует. Поэтому, есть конкретное предложение внести в Конституцию в число основных требований к кандидату в президенты обязательное наличие высшего образования. Можно сказать, что это исключит возможные казусы в будущем», - подчеркнул Б. Измухамбетов.

Напомним, сегодня проходит совместное заседание палат Парламента РК, на котором рассматривается в первом чтении законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

 

Ксения Давыдова

 

3 марта 2017, 16:04
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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