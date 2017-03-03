Классификатор поступлений бюджета дополнен двумя новыми КБК

Приказом Министра финансов РК от 22 февраля 2017 года № 126 внесены изменения в Единую бюджетной классификацию РК, утвержденную приказом Министра финансов РК от 18 сентября 2014 года № 403.

В частности, Классификация поступлений бюджета дополнена двумя новыми КБК в категории 2 «Неналоговые поступления»:

204119 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством здравоохранения Республики Казахстан, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора»;

204127 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора».

Наряду с этим, исключен в категории 2 «Неналоговые поступления» КБК 204161 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора».

То есть КБК 204119 заменяет КБК 204161.

Кроме того, исключен КБК 302103 «Поступления от реализации зерна из государственных ресурсов» в категории 3 «Поступления от продажи основного капитала».

Изменения вводятся в действие со дня государственной регистрации приказа - с 25 февраля 2017 года.