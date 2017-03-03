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Осудили 69-летнего водителя школьного автобуса за развращение ученицы в Мангистау

3 марта 2017, 16:16

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима.


Водителя приговорили в 5 годам лишения свободы, сообщает "Мой ГОРОД".

3 марта в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынесен приговор в отношении 69-летнего водителя школьного автобуса. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 124 УК РК.

Решением суда подсудимый признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении ученицы 4 класса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима. Также в течение 8 лет он лишен права заниматься определенной деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей.

Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года в сельской школе. Учительница школы увидела в телефоне одной из учениц четвертого класса сообщение от 69-летнего водителя школьного автобуса: «Скучаю очень, в 15.00 жди перед школой. Заберу». В тот же день она сообщила об этом родителям девочки. Родители написали заявление на мужчину в полицию. Подозреваемый 1948 года рождения был задержан и взят под стражу.

Фото: Massagan.Kz

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