Осудили 69-летнего водителя школьного автобуса за развращение ученицы в Мангистау
3 марта 2017, 16:16
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима.
Водителя приговорили в 5 годам лишения свободы, сообщает "Мой ГОРОД".
3 марта в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области вынесен приговор в отношении 69-летнего водителя школьного автобуса. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 124 УК РК.
Решением суда подсудимый признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении ученицы 4 класса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима. Также в течение 8 лет он лишен права заниматься определенной деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей.
Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года в сельской школе. Учительница школы увидела в телефоне одной из учениц четвертого класса сообщение от 69-летнего водителя школьного автобуса: «Скучаю очень, в 15.00 жди перед школой. Заберу». В тот же день она сообщила об этом родителям девочки. Родители написали заявление на мужчину в полицию. Подозреваемый 1948 года рождения был задержан и взят под стражу.
Фото: Massagan.Kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847161-682d19def03bf62243d09c4d8134a65a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...