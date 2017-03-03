Осудили 69-летнего водителя школьного автобуса за развращение ученицы в Мангистау

Решением суда подсудимый признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении ученицы 4 класса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима. Также в течение 8 лет он лишен права заниматься определенной деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей.





Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года в сельской школе. Учительница школы увидела в телефоне одной из учениц четвертого класса сообщение от 69-летнего водителя школьного автобуса: «Скучаю очень, в 15.00 жди перед школой. Заберу». В тот же день она сообщила об этом родителям девочки. Родители написали заявление на мужчину в полицию. Подозреваемый 1948 года рождения был задержан и взят под стражу.



