ЕЭК инициирует развитие инновационных направлений промышленности ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила перечень приоритетных направлений сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целях ускорения технологической модернизации и повышения инновационной активности организаций государств-членов.

Документ, подготовленный Департаментом промышленной политики ЕЭК, направлен на развитие сотрудничества по 19 направлениям в научно-технической и инновационной сферах. Среди них такие приоритетные направления как биотехнологии, разработка новых препаратов и методов лечения раковых заболеваний, в том числе с использованием стволовых клеток, развитие электротранспорта, разработка принципиально новых устройств и машин на основе многоконтурных рычажных механизмов высоких классов. Комиссия также предлагает переход стран ЕАЭС от микроэлектроники к наноэлектронике и оптоэлектронике, квантовым компьютерам, разработка материалов, технологий и специального технологического оборудования для производства изделий для наноэлектроники, наносистемной и микросистемной техники, твердотельной электроники.

В рамках реализации этой инициативы ЕЭК предлагает создание новых форм взаимодействия для привлечения инвестиционной, технической, консультативной и других видов поддержки организациями-партнерами из других государств Союза.

Ранее Департамент промышленной политики ЕЭК проанализировал функционирование объектов научно-технической и инновационной инфраструктуры государств Союза. Данные исследования, а также опыт и изучение современных тенденций и трендов научно-технического развития, научных исследований, актуальных инновационных проектов, в том числе стартапов, осуществляемых в государствах-членах ЕАЭС в настоящее время, легли в основу документа.