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Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Украине

3 марта 2017, 16:22

От имени народа Казахстана и от себя лично президент выразил слова поддержки семьям и близким погибших.


Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства с прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели людей в результате взрыва на шахте «Степная» во Львовской области.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших.

Напомним, в селе Глухов Сокальского района Львовской области на одной из шахт произошел взрыв. На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли, 6 горняков с травмами подняты на поверхность.

Фото с сайта rian.com.ua

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