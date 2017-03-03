Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Украине
3 марта 2017, 16:22
От имени народа Казахстана и от себя лично президент выразил слова поддержки семьям и близким погибших.
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства с прискорбием воспринял печальную весть о трагической гибели людей в результате взрыва на шахте «Степная» во Львовской области.
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших.
Напомним, в селе Глухов Сокальского района Львовской области на одной из шахт произошел взрыв. На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли, 6 горняков с травмами подняты на поверхность.
Фото с сайта rian.com.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847163-11feaa751bca57fd82d24d7cd510a43c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...