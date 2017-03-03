Казначейское сопровождение госзакупок: как, когда и зачем?

Эти и другие вопросы по поводу внедрения казначейского сопровождения государственных закупок в сфере строительства обсудили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

Общественные слушания прошли под председательством заместителя Председателя правления НПП Юлии Якупбаевой с привлечением представителей строительного сообщества и Министерства финансов Республики Казахстан.

Юлия Якупбаева отметила, что озвученная схема казначейского сопровождения прошла предварительное детальное обсуждение с НПП и представителями отраслевых ассоциаций и строительных компаний, в результате чего первоначальная громоздкая схема была намного и кардинально упрощена. Утверждена Дорожная карта по внедрению казначейского сопровождения. В этом году предлагаемый министерством механизм будет апробирован в трех регионах - г. Астане, Акмолинской и Карагандинской областях.

«В ходе обсуждения предлагаемой схемы казначейского сопровождения у представителей бизнес-сообщества - участников государственых закупок возник ряд вопросов, которые необходимо обсудить и решить в рабочем порядке», - сказала Юлия Якупбаева.

Вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал о механизме внедрения системы казначейского сопровождения (спецсчета) государственных закупок в сфере строительства. По его информации, целью внедрения данной системы является обеспечение контроля над целевым использованием бюджетных средств и прозрачности платежей между субъектами строительной деятельности.

Вице-министр пояснил, что спецсчета в органах казначейства будут открываться только для генподрядчика и субподрядчиков. Перечисление средств из бюджета будет производиться по разрешению Супервайзера -инжиниринговой компании, которая будет избираться также методом тендера для управления проектами. Супервайзеру будут делегированы дополнительные полномочия по отслеживанию не только качества строительства, но и обоснованности всех расходов.

Кроме того, в систему контроля финансовых потоков будут включены органы государственных доходов, которые будут участвовать на всех этапах проведения платежей на уровне Генподрядчик-субподрядчики, а также через систему управления рисками определять их на добросовестность. Для прозрачности платежей до конечного поставщика товаров и услуг уполномоченным органом предлагается выписку счетов-фактур всеми участниками осуществлять в информационной системе «электронные счета-фактуры».

Берик Шолпанкулов подчеркнул, что в ходе внедрения «пилотного» проекта будут выявлены слабые и сильные стороны казначейского сопровождения государственных закупок по строительству, проработаны и внесены соответствующие поправки в законодательство РК для качественного улучшения строительного процесса при реализации инвестиционных проектов, финансируемых из государственного бюджета.

Юлия Якупбаева подчеркнула, что Национальная палата предпринимателей предлагает включение в данную систему новых инструментов схемы - это Реестр поставщиков товаров, (в последующем Реестр поставщиков услуг, Реестр субподрядчиков).

«В Реестр поставщиков товаров будут включены отечественные товаропроизводители с указанием цен и перечня товаров по регионам, иностранные производители и официальные дистрибьюторы (по отечественной и импортируемой продукции). В целях оперативного исключения недобросовестных поставщиков включение поставщиков в Реестр будет согласовываться с КГД», - сказала зампред НПП.

Она подчеркнула, что критерии и механизм включения в Реестр отечественных товаропроизводителей будет отработаны с бизнесом.

В ходе обсуждения представители бизнес-сообщества подняли вопросы, касающиеся взаимоотношений с КГД, Супервайзером, регламента деятельности КГД при осуществлении казначейского сопровождения, критериев проведения им оценки субподрядчиков на добросовестность, проблемных вопросов по перечислению платежей по косвенным затратам в виду того, что в ПСД закладываются только прямые затраты, по редакции проектов нормативных правовых актов, предусматривающих поправки в связи с введением казначейского счета, определения генерального подрядчика при существующей системе возможности демпинга цен, функций инжиниринговых компаний, формирования Реестра добросовестных поставщиков и т.п.

«Нам необходимо совместно с Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИР РК проработать статус и регламент деятельности Супервайзера, его аккредитации в качестве инжиниринговой компании по управлению проектами, предъявляемым квалификационным требованиям и круга полномочий при осуществлении казначейского сопровождения и провести по этим вопросам отдельное совещание с уполномоченным органом», - сказала Юлия Якупбаева.

Кроме того, совместно с бизнесом и заинтересованными государственными органами следует определить подходы и критерии по формированию Реестра поставщиков товаров, а совместно с Комитетом госдоходов МФ РК - проработать конкретные вопросы взаимоотношений фискального органа с участниками системы казначейского сопровождения.

Для отработки проблемных вопросов, связанных с качеством ПСД, создать постоянно действующую рабочую группу.

О результатах проводимой совместно с бизнес-сообществом работы по данному нововведению будет сообщено дополнительно, заверила Юлия Якупбаева.