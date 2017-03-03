Opel Insignia заметили на тестах

В Сети появились свежие шпионские фотографии самой практичной версии модели Insignia второго поколения – универсала повышенной проходимости Insignia Country Tourer. Снимки частично замаскированного автомобиля, проходящего дорожные испытания, опубликовал ресурс motor1.com.





От обычного универсала Insignia Sport Tourer, рассекреченного месяц назад, Country Tourer будет отличаться дополнительными пластиковыми накладками на бамперах, колесных арках и порогах, а также увеличенным дорожным просветом. Например, в первой генерации Country Tourer был выше Sports Tourer на 2 сантиметра. Кроме того, «проходимец» уже в базовом исполнении получит новую систему полного привода с двумя многодисковыми сцеплениями вместо дифференциала.





Универсал Insignia Sports Tourer и лифтбэк Insignia Grand Sport будут представлены широкой публике на следующей неделе в рамках международного автосалона в Женеве. Country Tourer должен дебютировать осенью на моторшоу во Франкфурте. Выйдя на рынок, он составит конкуренцию Volkswagen Passat Alltrack.



