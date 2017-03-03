Поправки в Конституцию продолжат обсуждать 6 марта

«Совместное заседание палат Парламента РК для рассмотрения проекта закона во втором чтении будет проведено 6 марта в 10 часов», - сообщил Н. Нигматулин.

По итогам совместного заседания палат Парламента в пятницу спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин озвучил дату второго чтения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», передает корреспондент Zakon.kz





«Теперь нам необходимо создать совместную комиссию для подготовки законопроекта ко второму чтению. Согласно порядку рассмотрения данного законопроекта, утвержденного Президентом, состав комиссии предлагается председателями палат Парламента. Комиссия палат Парламента всесторонне рассмотрит все конституционные поправки до второго чтения», - сказал он.





В данную комиссию вошли от Сената депутаты Серик Акылбай, Бырганым Айтимова, Аскар Бейсенбаев, Кайрат Ищанов, Дулат Куставлетов, Дарига Назарбаева, Людмила Полторабатько. От Мажилиса - Бактыкожа Измухамбетов, Нурлан Абдиров, Маулен Ашимбаев, Жамбыл Ахметбеков, Анар Жаилганова, Роман Ким и Екатерина Никитинская.





«Завтра, то есть 4 марта, все постоянные комитета палат Парламента должны будут провести свои заседания, на которых обсудят законопроект предложения и замечания, прозвучавшие сегодня в выступлениях депутатов и внесут свои заключения в совместную комиссию», - указал Н. Нигматулин.





Также по предложению председателя Мажилиса, 4 марта законопроект будет обсужден во фракциях политических партий.





«Я предлагаю вынести проект закона на рассмотрение совместного заседания парламента в рамках второго чтения 6 марта текущего года», - отметил он.

В то же время мажилисмен Нурлан Абдиров добавил по предлагаемому порядку работы.





«4 марта все постоянные комитеты палат Парламента должны будут провести свои заседания, на которых обсудят законопроект, предложения и замечания, прозвучавшие сегодня, и внесут свои заключения в совместную комиссию. Предлагаю также завтра законопроект обсудить во фракциях политических партий. Заключения комитетов, решения фракций политических партий, предложения депутатов прошу внести в письменном виде в совместную комиссию до 14 часов 5 марта. Комиссия подготовит до второго чтения итоговую сравнительную таблицу до рассмотрения на совместном заседании. В связи с этим я предлагаю вынести законопроект на рассмотрение совместного заседания в рамках второго чтения 6 марта текущего года», - заявил председатель совместной комиссии палат Парламента Нурлан Абдиров.





Ксения Давыдова, Астана