Территорию около акимата Алматы "зачистили" от припаркованных с нарушением автомобилей

В районе акимата Алматы полиция провела рейды, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Отработка велась относительно транспортных средств, припаркованных под запрещающими знаками, а также вдоль запрещающей разметки.





«Уже в первый час инспекторами специализированного батальона было выявлено 29 аналогичных правонарушений. По итогам минувшего дня в отношении правонарушителей за нарушение правил парковки составлено 56 административных протоколов, согласно ст. 597 КРКобАП. 4 машины водворены на специализированную штрафную стоянку. Известно, что в Алматы на наиболее загруженных участках стала функционировать платная форма парковки. Это первая практика. Но, к сожалению, некоторые граждане решили вопросы парковки своих транспортных средств вразрез законодательству, они стали парковать машины под запрещающими знаками в неустановленных местах», - сообщил начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.





Спикер отметил, что административная полиция на постоянной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия «Парковка». Это позволяет упорядочить парковку транспортных средств на автодорогах и внутридворовых территориях города.





«На сегодняшний день сотрудниками строевых подразделений выявляются и устраняются такие грубые нарушения, как остановка и стоянка на остановках общественного транспорта, что без сомнений, усложняет проезд автобусов и способствует образованию массового скопления транспорта. Вместе с тем, проводится работа по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей, нарушивших правила остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других автомашин», - уточнил Нурлан Алмасбеков.



