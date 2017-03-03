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Территорию около акимата Алматы "зачистили" от припаркованных с нарушением автомобилей

3 марта 2017, 16:30

Административная полиция на постоянной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия «Парковка».


В районе акимата Алматы полиция провела рейды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Отработка велась относительно транспортных средств, припаркованных под запрещающими знаками, а также вдоль запрещающей разметки.

«Уже в первый час инспекторами специализированного батальона было выявлено 29 аналогичных правонарушений. По итогам минувшего дня в отношении правонарушителей за нарушение правил парковки составлено 56 административных протоколов, согласно ст. 597 КРКобАП. 4 машины водворены на специализированную штрафную стоянку. Известно, что в Алматы на наиболее загруженных участках стала функционировать платная форма парковки. Это первая практика. Но, к сожалению, некоторые граждане решили вопросы парковки своих транспортных средств вразрез законодательству, они стали парковать машины под запрещающими знаками в неустановленных местах», - сообщил начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

Спикер отметил, что административная полиция на постоянной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия «Парковка». Это позволяет упорядочить парковку транспортных средств на автодорогах и внутридворовых территориях города.

«На сегодняшний день сотрудниками строевых подразделений выявляются и устраняются такие грубые нарушения, как остановка и стоянка на остановках общественного транспорта, что без сомнений, усложняет проезд автобусов и способствует образованию массового скопления транспорта. Вместе с тем, проводится работа по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей, нарушивших правила остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других автомашин», - уточнил Нурлан Алмасбеков.



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