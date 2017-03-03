Умерла палестинка, родившая 69 детей
3 марта 2017, 16:30
Официального подтверждения столь высокой плодовитости женщины нет.
В Палестине умерла 40-летняя местная жительница, которая, как утверждается, за свою жизнь успела родить 69 детей. О ее смерти муж женщины рассказал информационным агентствам, сообщает Вести.ру со ссылкой на Khaleej Times.
Официального подтверждения столь высокой плодовитости палестинки нет.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой плодовитой женщиной в истории является безымянная жена русского крестьянина Федора Васильева, которая в 18 веке также родила 69 детей — 16 раз двойню, 7 раз тройню и 4 раза по 4 ребенка. Впрочем, многими исследователями этот рекорд также ставится под сомнение.
Фото: Global Look Press
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