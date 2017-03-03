Как регулировать цены на продукты?

Вопросы ценообразования на социально значимые продовольственные товары обсудили в НПП.

На совместном заседании Комитетов торговли и развития малого и среднего бизнеса НПП с участием Комитетов АПК и пищевой промышленности обсудили все аспекты регулирования цен на СЗПТ, а также рассмотрены вопросы налогообложения субъектов МСБ и аграрного сектора.

Открыл заседание заместитель Председателя Правления «Атамекен» Нуржан Альтаев. Он прокомментировал Послание Президента РК, отметив, что предпринимательское сообщество позитивно восприняло новую экономическую политику.

Директор департамента регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Кайрат Ертуганов презентовал подходы к новому механизму регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Альтернативный вариант основан на совершенствовании действующей методики установления пороговых и предельно допустимых розничных цен. В рамках данного варианта предлагается внедрить механизм установления и методологию расчета предельно допустимых розничных цен на СЗПТ на основе ежемесячного мониторинга соответствия их пороговым значениям. При этом предельно допустимые розничные цены на СЗПТ могут быть введены при превышении пороговых цен на 15%.

Также предложено передать МИО полномочия по утверждению размера предельно допустимых розничных цен на СЗПТ, сократить и детализировать перечень СЗПТ для упрощенного и единообразного мониторинга цен. А также реализовывать контроль предельных цен на СЗПТ в виде иных форм контроля с автоматическим привлечением к административной ответственности субъектов торговли, нарушающих предельные цены, и исключить взимание ретро-бонусов при заключении договоров поставки СЗПТ.

Однако возражения по предлагаемым подходам высказали сразу несколько участников встречи. Первым высказался исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Казахстан Ермек Рахметов.

«Как отраслевая торговая ассоциация, честно сказать, на первый взгляд мы не видим эффективности в данном механизме регулирования. Мы не должны деструктивно подходить к контролю. Государственный контроль в сфере торговли - это, так скажем, шаг назад, рынок должен себя контролировать сам» - сказал он.

А коммерческий директор ТОО «Magnum cash&carry» Яков Фишман отметил опасения по поводу того, что при разработке данных подходов не учитывается мнение самих участников рынка.

«Мы подготовили множество писем по нашим опасениям по этому проекту, но каждый раз, приходя на встречу, повестка и презентация остаются те же самые. И у нас складывается ощущение, что те опасения, которые мы несколько месяцев высказываем, не принимаются во внимание вообще», - добавил коммерческий директор Магнума.

После просьбы Нуржана Альтаева Министерству национальной экономики прокомментировать слова представителей торговли, директор департамента МНЭ отметил, что это лишь проект, и они готовы и открыты для диалога со всеми участниками рынка.

Председатель Комитета торговли Кайрат Мажибаев, в свою очередь, поблагодарил министерство за диалог, который длится уже несколько месяцев и за адекватную обратную связь. Отдельно Мажибаев отметил неопределенность в вопросе преемственности данного механизма регулирования для всех участников торговой деятельности в равной степени, как для организованной, так и для неорганизованной торговли.

«Розничная торговля является фактически квинтэссенцией всей экономики, на полку попадает продукт уже конечный, и туда включено все. Поэтому проинформируйте, пожалуйста, о мерах, которые предприняты в сферах фонда оплаты труда, монополистов, КТЖ, по поводу ГСМ, для того, чтобы мы, представляя торговые организации, знали, что вы системно контролируете этот вопрос», - заключил Мажибаев.

Предложенный подход по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары также прокомментировал генеральный директор гипермаркета «КенМарт» Константин Макаренко. Он отметил такие аспекты как необходимость детальной унификации перечня СЗПТ, взимание «ретробонусов», введение ответственности торговых предприятий за ограничение доступа отечественных товаров на их полки, а также по исключению из механизма регулирования цен на СЗПТ излишних барьеров и коррупционных рисков, таких как наделение МИО полномочиями по проведению проверок субъектов торговли в особом порядке и наложению административных штрафов.

В целом разговор состоялся продуктивный, все озвученные замечания и предложения бизнес-сообщества будут приняты к сведению, департаменты развития МСБ и АПК НПП РК «Атамекен» в 10-тидневный срок должны проработать озвученные предложения и представить их в МНЭ РК.