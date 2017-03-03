Трагедия на шахте: на Украине расследуют обстоятельства взрыва во Львовской области

Украинская полиция уже возбудила уголовное дело по факту гибели горняков.

Президент Украины Пётр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с трагедией на шахте «Степная» во Львовской области , пишет , пишет RT





На место происшествия вылетели премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Минэнергоугля Игорь Насалик и руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин.





Порошенко поручил кабинету министров в связи с трагедией провести проверку всех шахт, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.





Украинская полиция уже возбудила уголовное дело по факту гибели горняков. Создан оперативный штаб для координации действий служб.





«По предварительным данным, обвал произошёл в результате взрыва метана. Погибли восемь горняков, шестеро травмированы, ещё 20 спасены. Уже открыто уголовное производство, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — заявил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.





Глава администрации Львовской области Олег Синютка сообщил, что будет создана комиссия для выяснения причин аварии на шахте «Степная». По итогам расследования комиссия должна определить, нарушались ли правила безопасности. Синютка отметил, что, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв метана.





«2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 метров в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы», — проинформировали в пресс-службе ГСЧС Украины.



