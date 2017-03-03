Серикбай кажы Ораз: Джихад – это борьба с самим собой, со своими страстями, искушением, эго

Всевышний Аллах не изменит положение людей, пока они не изменят самих себя.

Как вербуют молодежь, искажая великую религию, как превращают нас в других? Для чего разрушают наши ценности? Как раскалывают общество, позабыв священные слова? Почему матери продают, бросают, убивают детей? На эти и другие вопросы отвечает наиб-муфтий, главный имам мечети «Хазрет Султан» Серикбай кажы Ораз.





- Сегодня мы видим, что происходит в мире – борьба за умы, попытка повлиять своей идеологией на целые народы, подменить какие-то нравственные ценности, изменить традицию, заставить отказаться от веры отцов. На нашей благословенной земле никогда не было религиозных конфликтов, мы своей историей доказали, что ислам – это мир. Почему же сейчас с привнесением каких-то новых традиций, сразу происходят конфликты? В чем причина, на ваш взгляд?





- На примере ИГИЛ/ДАИШ виден ряд тенденций в распространении международного терроризма. На данный момент террористы владеют финансовыми и материальными ресурсами. Это жесткая и жестокая политика, в которой явно чувствуется борьба за власть. Подобного рода террористические организации имеют под своим покровительством профессиональные информационные агентства.

Помимо этого, они применяют в агитационный и вербовочной работе возможности социальных сетей. Чаще всего жертвами террористических организаций становятся молодые поколения, которые, в свою очередь, не несут в себе лидерских качеств. Они, как говорится, лишь пешки в их игре, становятся пушечным мясом.





Корень проблемы - недостаток знаний традиционных ценностей и патриотизма, которые с малых лет должны воспитывать родители в своих детях. В молодом возрасте начинается поиск себя. У каждого в таком возрасте есть зародыш авантюризма, желание испытать себя, почувствовать экстрим, так называемый юношеский максимализм, и человек активно поглощает информацию извне, заменяя те крупицы традиционных особенностей, более спокойной, сложный костяк, информацией от различного рода проповедников социальных сетей. Целенаправленно происходит психологическая обработка вербуемого, где в такие моменты закрепляется ложная информация. Закрепляется ложная информация для того, чтобы они отвергли существующую реальность.





Закрепление происходит посредством священных текстов, которые вырваны из контекста кусками. Человек, несведущий в религиозных вопросах, верит в то, что ему вливают, потому как вербовщик входит в доверие этого лица.





- Это обман, по сути.





- Да, получается, обман, но с призывами религиозных священных текстов. И поэтому политизированные группы, различные секты искажают основные постулаты ислама, тексты аятов и хадисов. В данное время у молодежи очень слабые знания традиционных ценностей, которые формировались тысячелетиями, не говоря уже о религиозных знаниях. И в таком шатком положении они подвержены влиянию извне.





Более 12 веков существования ислама в нашей степи, позволило нашему народу жить мирно и сосуществовать с различными народами и культурами. И это гарантия стабильности и процветающего будущего нашей страны. И те террористические организации, и деструктивные течения делают эти шаги сознательно, для того, чтобы пошатнуть наше наследие, столкнуть лбами народы и конфессии, которые до сегодняшнего дня жили мирно и были друг другу поддержкой ради общей цели мира в нашей стране.





- То есть мы никогда не использовали религию как политические инструменты.





- Никогда! Потому что в Священном Коране Аллах Всевышний повелевает: «О, вы, верующие! Будьте миролюбивы, дружными, будьте покорными, не делайте родовых различий, как делали при язычестве. Не ищите других причин для разногласия, и не следуйте по стопам шайтана, ведь он приведет вас к расколу, ведь он для вас явный враг». Поэтому наше воспитание должно исходить из аятов и хадисов нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.





- Скажите, пожалуйста, как мы можем защитить нашу молодежь от чужих влияний, от раскола?





- Традиционным для Казахстана является суннитский ислам ханафитского толка. Та форма, которая была исторически, принята нашим коренным народом, стала частью его национальной культуры, традиций, самосознания и мировоззрения, и позволяла параллельно существовать с религиозными нормами, если они не выходили за рамки исламских ценностей и идеалов.





В то же время ислам исповедует мирное сосуществование с представителями других религий, укрепляет патриотизм и не ставит перед собой цели изменить политическое устройство страны. Взять салафизм. Салафизм скрывает под собой проявление крайне религиозных взглядов и противоправных действий, которые прикрывают и оправдывают извращенным вероучением. Данное деструктивное течение выступает за изменение существующего государственного строя. Его ярые адепты манипулируют религиозными чувствами рядовых мусульман. Искаженная интерпретация приводит к полной трансформации сознания верующих в вопросах имана и деяний (в вопросах акиды - единобожия, таухида – вероубеждения, куфра – обвинения в неверии), что в свою очередь приводит к полному отрицанию истории и опыта мусульманства казахского народа.





Помимо этого, салафизм опасен тем, что среди населения происходит идеологическая, религиозная, культурная трансформация. В обмен на ценностные ориентиры, радикально настроенные салафиты открыто декларируют о необходимости для каждого мусульманина принимать участие в джихаде.





- Фактически в войне. Нас стараются превратить в других...





- Да. Некоторые из них напрямую призывают совершать джихад в своих странах, сея смуту среди мирного населения. В Священном Коране сказано, что смута хуже убийства, поэтому религия ислам призывает к миру и к милосердию, чтобы люди, несмотря на народности, на конфессии, жили дружно, мирно, любили друг друга.





- Часто молодежи морочат голову таким термином, как «джихад». Что это означает?





- К сожалению, это происходит потому, что зачастую родные сами не знают основ традиционной религии, поэтому нужно и самим знать религию и постоянно следить, где, от кого и какую религиозную информацию получают наши дети. Запрещать своему ребенку быть религиозно грамотным - не решение, этим они не смогут помочь ему в проблеме глобального масштаба. И сбрасывать со счетов те ценности, которые обязаны прививать родители детям, не нужно.





Казахский народ всегда придавал особую значимость воспитанию подрастающего поколения. Нужно контролировать и направлять своего ребенка в правильное русло. И если родители заметили какие-то "звоночки" в поведении своего ребенка, то спокойно наблюдать за этим не стоит, нужно разговаривать, проводить работу и, прежде всего, в семье. Если это не даст положительных результатов, то нужно обратиться к религиозно грамотным людям, они сейчас есть у нас в каждой мечети.





В своем ежегодном Послании народу Казахстана глава государства предупредил об угрозе экстремизма. Необходимо проводить работу по предупреждению пропаганды экстремизма, а также формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями.





Что такое джихад? Каково его истинное значение? В результате превратной информации об исламе, у людей сложилось однобокое понятие, что джихад это война с помощью оружия. Джихад - это, прежде всего, исправление себя, очищение внутреннего мира и души, избавление от таких порицаемых качеств как зависть, нетерпеливость, лень, высокомерие, и воспитание в себе хороших качеств.





- То есть это понятие внутренней направленности, совершенствование человека.





- Да, это постоянная борьба с самим с собой, со своим навсом, со своим эго. В Коране сказано, что, поистине, Всевышний Аллах не изменит положение людей, пока они не изменят самих себя. Понимаете? Указывая на важность противостояния навсу, наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в одном из своих хадисов сказал: «Истинный муджахид тот, кто борется против своего навса».

Навс – в человеке, его враждебность не ограничивается определенным периодом времени. Когда наш Пророк, обратившись к своим сподвижникам, которые измотанные, уставшие возвращались с джихада, сказал: «Мы направляемся с малого джихада к большому джихаду», сподвижники удивленно спросили: «О, посланник Аллаха, что такое большой джихад?». Пророк ответил, что это борьба с навсом, то есть борьба с самим собой, со своими желаниями, со своей страстью, искушением, эго.





- В современном обществе происходят вещи, которые некоторые время назад считались дикими, чудовищными – молодые женщины оставляют детей, бросают их, продают. В чем причины, где наши традиции, когда в тесных саманных домиках поднимали своих и чужих детей, растили без мужей, которые погибли, избавляя мир от фашизма, делились последним. Тогда духовности было больше? Что сейчас происходит, кто повлиял на нас так, что с нашими великими традициями происходят совершенно непонятные вещи?





- Наш народ уделял особое внимание воспитанию подрастающего поколения, особенно детям, но в последнее время в воспитательном процессе участвуют только матери, отец же переваливает всю ответственность на женщину. А женщина эмоционально слабее и в какой-то момент психологически и духовно ломается под тяжестью этой ответственности. Не выдерживает, выливает свое негодование (неустроенность, неудовлетворенность) на более слабых – своих детей.





Воспитывать детей нужно сообща. Пророк Мухаммад сказал в своем хадисе: «Каждый из вас пастырь и каждый из вас несет ответственность за свою паству». Правитель несет ответственность за свою паству, за народ. Муж несет ответственность за свою семью. Жена несет ответственность за своих детей. Каждый из нас пастырь и несет ответственность за свою паству. Это поистине великий хадис, наполненный глубочайшим смыслом, он учит нас нести ответственность. Ответственность перед Всевышним и его религией. Ответственность перед государством, обществом и братьями по вере. Ответственность перед семьей и близкими.





- О чем, на ваш взгляд, нужно подумать молодой женщине, когда она хочет совершить вот такой поступок в отношении ребенка ?





- Как я уже сказал, и по традиционным ценностям нашего народа, и по ценностям религии ислам, женщина несет ответственность за воспитание ребенка и за баракат, который будет в этой семье. И ей всегда надо об этом помнить и не совершать таких поступков, о которых мы сейчас читаем в интернете. Такие поступки против традиций казахского народа и против религиозных ценностей.





- Мы с вами коснулись вопросов нравственности. В чем природа коррупции - в отсутствии патриотизма или отсутствии культуры, воспитания?





- У Пророка есть хадис о взятке, в котором он говорит, что Аллах Всевышний не любит того человека, который дает взятку и того, кто берет взятку. И человека, который становится посредником между ними. Такие люди заслуживают проклятия Всевышнего.





- Наверное, многие чиновники не читали этого…





Один из сахабов спросил у Пророка: «А почему посредник тоже проклинается?». Пророк ответил: «Он был посредником между двумя людьми, был непосредственно, поэтому несет ответственность перед Всевышним». Люди хотят быстрее обогатиться, но, к сожалению, многие не знают меры, поэтому мы всегда призываем не оступаться.





- Некоторые не могут противостоять искушению, когда видят материальное благо, иллюзия глаза застилает.





- В 15 веке жил выдающийся мыслитель, религиозный философ имам Газали. У Пророка есть хадис, что каждое наше деяние исходит от намерения. Так вот, имам Газали говорил, до намерения есть три этапа. Первое – мысль. Мысль двигает желание, желание двигает решительность, а решительность двигает к намерению. Стало быть, у человека должна быть хорошая мысль, и на этапе решительности он должен все взвесить и потом только принимать решение. Человек за все несет ответственность, и он должен думать об этом.





Аллах Всевышний дал нам определенное время жизни, чтобы мы жили, но по правилам. По правилам человеческим. По правилам религиозным. По правилам общества. Мы должны любить друг друга, мы все равны перед Богом, несмотря на наши богатства, на должности, достижения. И когда человек принимает это всем своим сердцем, всей душой, у него будет спокойствие.





Подготовила Торгын Нурсеитова







