Вынесен приговор по резонансному убийству астанчанина
3 марта 2017, 16:43
Осужденный намерен обжаловать приговор.
Житель города Абая Карагандинской области приговорен к 16 годам колонии за убийство жителя Астаны Ерболата Жаксыгельдина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Это резонансное преступление произошло 23 сентября прошлого года. Отец двоих детей Ерболат Жаксыгельдин уехал на своем автомобиле и исчез. На звонки по сотовому телефону он не отвечал. Родные обратились с заявлением о его исчезновении в правоохранительные органы, поскольку ранее мужчина никогда не уезжал от своей семьи надолго и без предупреждения. Спустя месяц, 30 октября, сотрудники департамента внутренних дел Карагандинской области нашли в водоеме возле города Абая затонувший автомобиль. Подняв транспорт на поверхность, полицейские обнаружили в салоне труп жителя Астаны. В ходе расследования полицейские Карагандинской области установили личность 30-летнего подозреваемого Жениса Каиржанова и задержали его. Следствие выяснило, что Ерболат Жаксыгельдин приехал в город Абай, где гостил у местного жителя Жениса Каиржанова. По версии следствия, причиной конфликта и убийства стала ревность хозяина дома к супруге. Подсудимый нанес жителю Астаны множественные травмы, отчего мужчина скончался.
Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области признал Жениса Каиржанова виновным по статье 99 УК «убийство» и 202 УК «Умышленное уничтожение чужого имущества» и приговорил его к 16 годам лишения свободы.
Также судья частично удовлетворил иск, заявленный братом убитого, и обязал осужденного в месячный срок выплатить ему компенсацию за морально-нравственные страдания в размере полутора миллионов тенге.
Осужденный намерен обжаловать приговор, считая, что он защищал свою честь и репутацию жены. В зале суда между родственниками погибшего и подсудимым ранее возник конфликт. Семья погибшего жителя Астаны оскорбила подсудимого, в результате чего судья предупредил родственников потерпевшего о привлечении их к административной ответственности в виде крупного штрафа за повторное нарушение порядка в зале суда.
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