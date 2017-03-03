В Таразе проходит V Агрохимический форум Азии

В Таразе в бизнес-центре «Arai plaza» проходит V Агрохимический форум Азии – крупнейший проект в Казахстане, объединяющий сельхозтоваропроизводителей с заводами-производителями минеральных удобрений нашей страны, представителями Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, сельхозформированиями из стран СНГ, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Проведение Форума инициировано крупнейшими производителями минеральных удобрений - ТОО «Казфосфат», АО МХК «ЕвроХим» и АО «КазАзот». Партнером Форума выступила Палата предпринимателей Жамбылской области, информационным партнером – телеканал 77 TV.





Главная цель масштабного мероприятия – создание площадки профессионалов агрохимического сектора Азии. Обсуждение важнейших вопросов отрасли, популяризация передовых методов ведения агропромышленного и агрохимического бизнеса, дискуссии, деловые переговоры – все это составные части развития среднеазиатского агрохимического рынка.





Участники мероприятия - первые руководители компаний-лидеров агрохимического рынка стран СНГ, сельхозпроизводители, а также заслуженные деятели агрономической науки среднеазиатского региона и СНГ, всего зарегистрировались более 370 человек.





В первый день Агрофорума были обсуждены важные и актуальные для аграриев темы, такие как текущее состояние агрохимической отрасли Казахстана, состояние почвенного плодородия нашей республики, технологии, участие в торгах и ценовая информация для агрохимических предприятий.









“Мы проводим это мероприятие уже в пятый раз. В Таразе такой форум проходит во второй раз, - отметил генеральный директор ТОО “Казфосфат” Мукаш Искандиров. - Конечно, хотелось бы, чтобы именно местные крестьянские хозяйства более активно приняли участие. Проблема истощения плодородия почв Казахстана остро стоит уже давно, сегодня в стране есть и брошенные земли. Если мы хотим более эффективно работать, то мы должны вносить минеральные удобрения, средства защиты, все это будет способствовать развитию сельского хозяйства страны. Нашей стране 25 лет, а мы все еще пытаемся пользоваться теми благами, которые остались с советского времени, когда вносилось нужное количество удобрений в почву”.





Также в первый день проведения Форума участники смогли получить последнюю информацию о рынке минеральных удобрений, к примеру, об инновационных продуктах и решениях от ЕвроХим для повышения рентабельности растениеводства, водорастворимых NPK с комплексом микроэлементов, NPK растворимых для открытого грунта, а также микроудобрениях НАНОВИТ.





Во второй день Форума намечено посещение завода «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат», где участники знакомятся с проведенной модернизацией производства, а также процессом производства минеральных удобрений. Проект «Реконструкция отделения экстракционной фосфорной кислоты» был презентован в декабре прошлого года, целью первого этапа проекта является увеличение мощности производства экстракционной фосфорной кислоты, применяемой при выпуске минеральных удобрений.







