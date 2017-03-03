Сменилось руководство УВД города Атырау

Помимо начальника управления внутренних дел города, сменился и его первый заместитель. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Атырауской области.

Приказом министра внутренних дел РК на должность начальника управления внутренних дел города Атырау назначен полковник полиции Нигмет Мутигуллин (на фото).

Нигмет Саметович Мутигуллин родился 31 марта 1965 года в Гурьевской (ныне Атырауской) области, в поселке Еркинкала. В 1989 году окончил Уфимскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава Министерства внутренних дел СССР, в 1996 году - Рязанскую высшую школу МВД РФ по специальности «юрист» и Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова. Службу в органах внутренних дел начал в 1985 году с должности дежурного по режиму приемника-распределителя УВД Гурьевского облисполкома. Проработал на руководящих должностях в оперативных подразделениях. Последняя занимаемая должность - начальник управления дознания ДВД Атырауской области.

Бывший начальник УВД - полковник полиции Нурхат Уразбаев - освобожден в связи с переходом на другую должность. От занимаемой должности также освобожден первый заместитель начальника УВД города Атырау подполковник полиции Марат Таганиязов. На должность первого заместителя начальника УВД города Атырау назначен майор полиции Ринат Икласов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления криминальной полиции ДВД области.