В Кабардино-Балкарии сошла лавина, два человека погибли
3 марта 2017, 17:00
В районе горы Чегет находится центр горнолыжного спорта, это место популярно у туристов.
Два человека погибли и один пострадал в результате схода лавины на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии.
Об этом ТАСС сообщил сотрудник эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберх Хаджиев.
"В настоящее время мы выясняем, находились ли на месте бедствия еще люди", - приводит агентство слова Хаджиева.
Лавина сошла днем в пятницу около полудня на северном склоне горы Чегет, писало ранее агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.
По данным ведомства, на место происшествия выдвинулась группа из 11 спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда на двух единицах техники.
В районе горы Чегет находится центр горнолыжного спорта, это место популярно у туристов.
Фото: DENIS ABRAMOV/TASS
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