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В Кабардино-Балкарии сошла лавина, два человека погибли

3 марта 2017, 17:00

В районе горы Чегет находится центр горнолыжного спорта, это место популярно у туристов.


Два человека погибли и один пострадал в результате схода лавины на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии.

Об этом ТАСС сообщил сотрудник эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберх Хаджиев.

"В настоящее время мы выясняем, находились ли на месте бедствия еще люди", - приводит агентство слова Хаджиева.

Лавина сошла днем в пятницу около полудня на северном склоне горы Чегет, писало ранее агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

По данным ведомства, на место происшествия выдвинулась группа из 11 спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда на двух единицах техники.

В районе горы Чегет находится центр горнолыжного спорта, это место популярно у туристов.

Фото: DENIS ABRAMOV/TASS

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