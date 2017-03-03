В Кабардино-Балкарии сошла лавина, два человека погибли

В районе горы Чегет находится центр горнолыжного спорта, это место популярно у туристов.

Два человека погибли и один пострадал в результате схода лавины на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии.





Об этом ТАСС сообщил сотрудник эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберх Хаджиев.





"В настоящее время мы выясняем, находились ли на месте бедствия еще люди", - приводит агентство слова Хаджиева.





Лавина сошла днем в пятницу около полудня на северном склоне горы Чегет, писало ранее агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.





По данным ведомства, на место происшествия выдвинулась группа из 11 спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда на двух единицах техники.





В районе горы Чегет находится центр горнолыжного спорта, это место популярно у туристов.



