Какие изменения будут внесены в Конституцию Казахстана

Первое — это поправки, направленные на повышение роли парламента. Предлагается расширить роль мажилиса при формировании правительства, а также усилить контрольные полномочия парламента и палат за деятельностью правительства и его членов.

"Глава государства отметил, что мы идем на этот шаг, чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, чтобы создать соответствующий баланс и противовесы", - сказал Джаксыбеков, представляя законопроект в парламенте.





При формировании состава правительства предлагается следующий порядок: премьер-министр вносит представление главе государства о кандидатурах членов правительства после консультаций с мажилисом. Исключение делается для министров иностранных дел и обороны, назначаемых президентом самостоятельно. Принципиальным нововведением является норма, согласно которой правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не перед вновь избранным президентом.



