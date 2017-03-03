Полицейский из Тараза, получивший ранения, возвратился из Греции после лечения

После длительного лечения в Тараз возвратился получивший тяжелые огнестрельные ранения полицейский Бекжан Тленчиев, не побоявшийся подставить грудь под пули, чтобы обезоружить преступника, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.





В пресс-службе напомнили , как 19 июня 2016 года при патрулировании участка полицейский БДПП УВД Тараза сержант полиции Бекжан Тленчиев, услышав звуки выстрелов, стал преследовать вооруженного преступника, который забежал в подъезд многоэтажного дома. В перестрелке полицейский получил тяжелое огнестрельное ранение, однако остался жив, благодаря действиям прибывшего по вызову в соседний дом старшего лейтенанта полиции Данияра Заурбека.





Заметив погоню, тот побежал следом и в лестничном пролете подъезда увидел, что неизвестный произвел несколько выстрелов в преследовавшего его Тленчиева. Заняв оборонительную позицию, Заурбек прицельными выстрелами обезвредил преступника, нанеся ему огнестрельное ранение, затем вызвал скорую помощь и «102». «Состояние здоровья сотрудника дорожно-патрульной полиции Бекжана Тленчиева оставалось тяжелым, - рассказали в пресс-службе ДВД области, - он находился в парализованном состоянии.





Последнее время Бекжан проходил лечение в Греции. Полицейский проявляет огромную волю, чтобы снова встать на ноги и вернуться в ряды своих коллег».





2 марта на перроне вокзала Тараза встретить героя собрались все его родные, близкие, друзья, а также личный состав местной полицейской службы ДВД Жамбылской области.





Отец Бекжана Тленчиева подчеркнул, что верит в чудо и надеется, что сын снова станет на ноги. За помощь и поддержку он поблагодарил руководство Жамбылской области, Министерства внутренних дел РК, ДВД Жамбылской области, МПС ДВД области.





В свою очередь глава жамбылского гарнизона Тлеген Маткенов пожелал Бекжану здоровья, стойкости, терпения, скорейшего восстановления и возвращения на службу.





На машине «скорой помощи», при сопровождении сотрудников МПС ДВД, Бекжан Тленчиев был доставлен домой.





За проявленное мужество, четкие и умелые действия при задержании и обезвреживании преступника 5 декабря 2016 года Указом Президента Республики Казахстан участковый инспектор полиции БДПП старший лейтенант полиции Данияр Заурбек и сержант полиции Бекжан Тленчиев награждены медалями «Ерлігі үшін».





Галина Скрипник